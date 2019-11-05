للمرة الأولى في تاريحه.. العهد اللبناني يتوج بكأس الاتحاد الآسيوي

توج العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه عقب فوزه 1-صفر على فريق "25 أبريل" من كوريا الشمالية في المباراة النهائية في كوالالمبور عاصمة ماليزيا اليوم الاثنين.

وبات العهد أول فريق لبناني يحصد اللقب رغم أنه ثالث فريق من البلاد يبلغ المباراة النهائية بعد النجمة عام 2005 والصفاء عام 2008.

وجاء هدف الفوز عبر الغاني عيسى يعقوبو (74).

ولعب الفريق الكوري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 عقب طرد حارس المرمى آن تاي-سونغ بعد عرقلته للمهاجم أحمد زريق الذي كان في وضع انفراد خارج منطقة الجزاء إذ احتسب الحكم أيضا ركلة حرة نفذها نور منصور قوية فوق العارضة.

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وتوج العهد بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كما بات أول فريق لبناني يحرز اللقب القاري.

وقدم العهد اللبناني عروض مميزة في البطولة هذا العام، حيث خاض 11 مباراة دون أي خسارة، وحقق سبعة انتصارات وأربعة تعادلات.

ولم تتلق شباك الفريق اللبناني سوى ثلاثة أهداف في المباريات الــ11، وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع التي خاضها خلال الأدوار الإقصائية قبل أن ينجح في الأمر نفسه في المباراة النهائية اليوم.