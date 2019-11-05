رياضة | موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الثلاثاء 5/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الثلاثاء 5/11/2019 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج التشيكي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج وملعب اللقاء

وستلعب مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج

وستذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دارجي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج

حراسة المرمى: تير شتيجن

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خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لنجليت – ألبا

خط الوسط: دي يونج – بوسكستس – أرثور

خط الهجوم: ميسي – سواريز - جريزمان

مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة وسلافيا براج في المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان ونادي بوروسيا دورتموند.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي سلافيا براج في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.