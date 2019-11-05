رياضة | نجم يوفنتوس مطلوب في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس مطلوب في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح واحد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي مطلوب بشكل كبير في الدوري التركي الممتاز خلال الفترة القادمة.

نادي فنربخشه يستهدف ماتويدي

وكشفت شبكة "ميركاتو 365" أن نادي فنربخشه التركي يستهدف التعاقد مع الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فنربخشه يجهز عرض ضخم لضم ماتويدي

وأكدت الشبكة أن نادي فنربخشه يجهز عرض يتضمن راتب سنوي ضخم لإقناع ماتويدي بالانضمام إلى الفريق الموسم القادم.

سبب رغبة فنربخشه في ضم ماتويدي في الصيف

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي فنربخشه يريد التعاقد مع ماتويدي في نهاية الموسم لأن عقد اللاعب ينتهي مع يوفنتوس في يونيو 2020 لذلك يريد النادي ضمه مجانا عقب انتهاء عقده.

موقف يوفنتوس من رحيل ماتويدي

وذكرت الصحيفة أن نادي يوفنتوس لا يريد رحيل ماتويدي نهائيا عن الفريق بل ويجهز النادي عرض لتجديد عقد اللاعب.

مشاركات ماتويدي مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك بليز ماتويدي في 16 مباراة مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.