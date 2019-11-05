رياضة | مفاجأة.. أرسنال يحدد موعد إقالة إيمري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أرسنال يحدد موعد إقالة إيمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال الإنجليزي حدد موعد إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق ورحيله عن النادي.

فرصة جديده إلى إيمري

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن إدارة نادي أرسنال قرر منح إيمري فرصة أخيره مع الفريق الفترة القادمة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي أرسنال وجماهير النادي غير راضية عن أداء ومركز الفريق مع إيمري وهو يواجه خطر الإقالة في وقت قريب.

موعد إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وذكرت الصحيفة أن هناك مخاوف داخل نادي أرسنال بأن المسؤولين عن القرار قد يتخذوا قراراً بالإقالة في حال أصبح وضع الفريق خطراً بحلول فترة أعياد الميلاد يوم 25 ديسمبر.

Advertisements

التفاوض مع مورينيو لتدريب الفريق

وحسب صحيفة "إندبيندت" أن إدارة نادي أرسنال نفت جميع الأنباء المنتشرة مؤخرا عن تفاوض النادي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي مهمة تدريب الفريق.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي أرسنال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي غيماريش يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.