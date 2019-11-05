رياضة | أمير مرتضى: سيد عبد الحفيظ سبب توتر العلاقة بين القطبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: سيد عبد الحفيظ سبب توتر العلاقة بين القطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أمير في تصريحاته عبر إذاعة نجوم إف ام : لا تجمعني علاقة بسيد عبد الحفيظ، وهو بالنسبة لي علامة استفهام، هو يعتقد انه اذا لم يقعله مايفعله الان سوف يرحل عن الاحمر.
وأردف : "لو كنت فاضي كنت هعمل زيه، وهعمله حلو جدا"
وتابع : اذا كان متعب او غالي مكان عبد الحفيظ في الاهلي، لتحسنت العلاقة بين القطبين واصبحت قوية جدا، اكن كل التقدير والاحترام للاحمر.
وتطرق للحديث عن احد المواقف قائلا : ساهمت في انضمام احد اللاعبين الحاليين للاهلي، فقط عقدت جلسة معه، وبعدها انضم للاحمر.
واتم كلماته : اللاعب الان تجمعني به علاقة طيبة، انا فعلت ذلك لكي ينضم للاهلي فقط، لم اكن احتاجه بين صفوف الزمالك.