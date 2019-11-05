رياضة | أمير مرتضى: سيد عبد الحفيظ سبب توتر العلاقة بين القطبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: سيد عبد الحفيظ سبب توتر العلاقة بين القطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن العلاقة مع النادي الاهلي سوف تتحسن كثيرا اذا كان حسام غالي او عماد متعب في منصب مدير الكرة.

وقال أمير في تصريحاته عبر إذاعة نجوم إف ام : لا تجمعني علاقة بسيد عبد الحفيظ، وهو بالنسبة لي علامة استفهام، هو يعتقد انه اذا لم يقعله مايفعله الان سوف يرحل عن الاحمر.

وأردف : "لو كنت فاضي كنت هعمل زيه، وهعمله حلو جدا"

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وتابع : اذا كان متعب او غالي مكان عبد الحفيظ في الاهلي، لتحسنت العلاقة بين القطبين واصبحت قوية جدا، اكن كل التقدير والاحترام للاحمر.

وتطرق للحديث عن احد المواقف قائلا : ساهمت في انضمام احد اللاعبين الحاليين للاهلي، فقط عقدت جلسة معه، وبعدها انضم للاحمر.

واتم كلماته : اللاعب الان تجمعني به علاقة طيبة، انا فعلت ذلك لكي ينضم للاهلي فقط، لم اكن احتاجه بين صفوف الزمالك.