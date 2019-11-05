رياضة | الحمام يسعي لإيقاف قطار دكرنس بالقسم الثاني

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يستضيف فريق الحمام، بقيادة أحمد فكري الصغير، نظيره، فريق دكرنس، بقيادة أيمن الجمل، في الثانية والنصف من عصر اليوم بملعب مركز شباب الحمام في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

يدخل الفريق المباراة وسط تحفيز شديد من اللاعبين لتحقيق أول بفوز بدوري هذا الموسم بعد الحصول علي نقطة واحدة فقط من مباراتين حيث تعادل في أولي المباريات أمام المنصورة بمركز شباب الحمام سلبيا وخسر في الثانية من غزل المحلة بالمحلة بهدف نظيف.

وعمل الجهاز الفني بقيادة جهازة الفني أحمد فكري الصغير خلال الأيام الماضية علي تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا بعد خوض الفريق مباراتين في اسبوع وقام بعمل استشفاء للاعبين بعد التمرين الأساسي أمس بملعب المباراة الذي أعتمد بشكل كبير علي زيادة الفاعلية الهجومية ومحاولة خطف هدف مبكر يربك الخصم الذي يتصدر جدول المجموعة ب6 نقاط بعد فوزة في المباراتين أمام الأوليمبي خارج ملعبة بهدف نظيف وعلي مالية كفر الزيات 1/3 بدكرنس .

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وحضر مجلس إدارة نادي الحمام المران الأساسي وحث الفريق علي الفوز بعد أن قامت الإدارة بصرف جميع مستحقات اللاعبين ولايوجد متأخرات لاي لاعب بالنادي ووعدهم بصرف مكأفاة الفوز بعد المباراة مباشرة.

وقام الجهاز الفني بضم23 لاعب في قائمتة الفريق كعادتة لمباراة الغد وسيتم إستبعاد 5 لاعبين صباح الغد وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

ويغيب عن المباراة محمد شعبان، وضياء مسعود، ومناسي، وعمر مرعي.