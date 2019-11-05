رياضة | القناة يلاقي نادي مصر استعداداً للداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يلاقي نادي مصر استعداداً للداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي القناة نظيره فريق نادي مصر بملعب القناة في الثالثة من عصر الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة بدوري القسم الثاني.

ويقام اللقاء في فترة توقف الدوري العام والتي يشارك به نادي مصر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تقام بمصر الاسبوع القادم.

بينما سيستغل القناة اللقاء لمشاركة اللاعبين البدلاء ومن هم خارج التشكيل للوقوف علي مستواهم الفني والبدني إذا ما احتاجهم الجهاز الفني للمشاركة في المباريات الرسمية بأي وقت

يذكر أن القناة فاز علي جمهورية شبين بهدف نظيف الهداف شريف اشرف أحرزه في الدقيقة 93 من عمر المباراة في إطار الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة ويحتل القناة المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 7نقاط من تعادل امام النجوم سلبيا وفوز علي المريخ بهدف نظيف وفوز علي شبين بهدف.

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ويواجه القناة في الجولة القادمة الداخلية علي ملعب اتحاد الشرطة .

بينما لعب نادي مصر خمس لقاءات بالدوري الممتاز تعادل في ثلاث مواجهات امام اسوان والجونة سلبيا بدون أهداف وأمام الزمالك بهدف لكل فريق وخسر من الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة ومن المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة ويحتل المركز السادس عشر بجدول الدوري وله 5 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- منتخب السويس 9 نقاط

2- سيراميكا 9 نقاط

3- القناة 7 نقاط

4- النجوم 5 نقاط

5- بتروجت 4 نقاط

6- جمهورية شبين 4 نقاط

7- كوكاكولا 3 نقاط

8- الداخلية 3 نقاط

9- الترسانة نقطتين

10- المريخ نقطتين

11- الزرقا نقطة وحيدة

12- النصر بلا نقاط