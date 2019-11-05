رياضة | مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن تصالحه مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال الساعات القليلة الماضية.

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

وجاء ذلك عقب نشر تركي آل شيخ صورة تجمعه مع بيبو، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن طريق ارتدائه قميص الأهلي، خلال زيارته للإطمئنان عليه.

وبدأت التكهنات فور إعلان تركي آل شيخ تصالحه مع الخطيب، بعودته للقلعة الحمراء ودعمه من أجل إبرام الصفقات القوية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم صفقتين ينتظرهما جمهور الأهلي عقب عودة آل شيخ من خلال التقرير الآتي:-

1- "كينو"

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يعد البرازيلي كينو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، واحدا من أهم المتطلبات الفنية والجماهيرية بقودة داخل القلعة الحمراء.

ويغيب كينو، حاليا بسبب إصابته في الركبة منذ الشهر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وظهر كينو، بمستوى مميز للغاية مع بيراميدز سبورت خلال الموسم الماضي، وساهم في حصول الفريق على المركز الثالث والمشاركة بالكونفدرالية فضلا عن اختياره أفضل لاعب بالموسم.

2- "ستاد الأهلي"

يعد مشروع ستاد النادي الأهلي، من أهم الأحلام والطموحات لدى جماهير القلعة الحمراء، الساعية لامتلاك ملعب خاص بها خلال المباريات.

وكان ستاد الأهلي، توقف تنفيذه عقب خلافات تركي آل شيخ السابقة مع مجلس الإدارة، حيث أنه كان الممول الأول لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وفي حالة عودة آل شيخ لدعم المارد الأحمر، سيكون على رأس الأولويات استكمال المشروع الخاص بجماهير القلعة الحمراء.