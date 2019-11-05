رياضة | الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية خاصة بعد الصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني.

تركي آل الشيخ ينشر صورة مع الخطيب :-

وكان تركي آل الشيخ قد حرص على نشر صورة له في منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي وهو يقبله وكتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك : "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

نجم الزمالك يهدد بالرحيل عن الفريق :-

ويعد الزمالك في ورطة بعدما هدد النجم التونسي فرجاني ساسي بعدم العودة إلى القاهرة بسبب عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الأخيرة.

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وكان تركي آل الشيخ قد ساند الزمالك في التعاقد مع فرجاني ساسي وانضمامه لصفوف القلعة البيضاء مثلما فعل أيضا مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

تركي آل الشيخ يعلن تدعيمه للأهلي فقط في مصر :-

وأعلن مالك نادي ألميريا عن عدم تدعيمه مرة أخرى لنادي الزمالك وأنه مستعد لتدعيم النادي الأهلي فقط في مصر، ويواجه الزمالك أزمة مالية في الفترة الأخيرة قد تسببت في تأخر مستحقات لاعبيه.

أزمة مالية تواجه الزمالك في الفترة الأخيرة :-

وأيضا قد نشر محمود جنش حارس الزمالك على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه لم يحصل على مستحقاته منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويسعى مسئولو الزمالك للتواصل مع فرجاني ساسي خلال الساعات القادمة من أجل حل أزمته المالية مع الفريق وعودته مرة أخرى للاستعداد للفترة المقبلة لبطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.