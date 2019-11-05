رياضة | 7 مباريات ساخنة الثلاثاء في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات ساخنة الثلاثاء في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء 7 مباريات مرتقبة في المجموعة السادسة (مجموعة القاهرة) بدورى القسم الثالث.

حيث تشهد الجولة الخامسة أكثر من مباراة ساخنة أهمها، مصر للتأمين مع السكة الحديد، بنها مع بطا، الغاية مع الشرطة، ويحصل فريق ألماظة على راحة هذا الأسبوع.

- مصر للتأمين مع السكة



يشهد ملعب التأمين بالمقطم، صدام مرتقب، يجمع بين فريق مصر للتأمين صاحب المركز الرابع بقيادة عمرو عبده المدرب العام بعد استقال إكرام عبد المجيد المدير الفني برصيد 7 نقاط مع فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة جمعة مشهور برصيد 6 نقاط.

وشهدت الجولة الرابعة، فوز مصر للتأمين على سراى القبة بهدفين عمر شريف وأحمد مصطفى، وحصل فريق السكة على راحة الأسبوع الماضي.

- بنها مع بطا



على استاد بنها، يلتقي نادى بنها صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد 3 نقاط مع فريق بطا المتصدر بقيادة محمد عابدين برصيد 9 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز بطا على العبور بهدف محمد طه، وتعادل بنها مع طوخ بهدف وليام.

- البلاستيك مع بهتيم



يلعب فريق البلاستيك صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد أبو العز برصيد 3 نقاط مع فريق بهتيم صاحب المركز الثامن بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 6 نقاط ٠

وتلقى الفريقان الهزيمة الاسبوع الماضي البلاستيك امام الشمس بهدفين، و بهتيم امام الغابة بهدف.

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- الغابة مع اتحاد الشرطة



على ملعب الغاية بمصر الجديدة، يستضيف فريق الغابة صاحب المركز السابع بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 6 نقاط فريق الشرطة وصيف المجموعة بقيادة توفيق صقر برصيد 8 نقاط بعد فوزه على الأميرية بهدف، بينما فاز الغاية على بهتيم بهدف.

- المرج مع الشمس



يحل فريق الشمس صاحب المركز الثالث بقيادة طه شحاته برصيد 7 نقاط ضيفأ ثقيلاً على فريق المرج صاحب المركز الرابع عشر بقيادة على سليمان برصيد نقطة بتعادله مع ألماظة، بدون أهداف، بينما فاز الشمس على البلاستيك بهدفين السيد يوسف، وأحمد اوتاكا.

- الأميرية مع طوخ



يلتقي فريق الأميرية صاحب المركز العاشر بقيادة خالد سعد برصيد 3 نقاط مع فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة مسعد العليمى برصيد 4 نقاط ٠

وشهدت الجولة الرابعة هزيمة الأميرية من الشرطة بهدف، وتعادل طوخ مع بنها بهدف محمد عباس.

- العبور مع سراى القبة



يواجه فريق العبور صاحب المركز الثاني عشر بقيادة مدحت قنديل برصيد 3 نقاط فريق سراى القبة الاخير بدون رصيد من النقاط بقيادة محسن يوسف .

وخسر الفريقان في الاسبوع الماضي، حيث خسر العبور من بطا بهدف، وسراى القبة من مصر للتأمين بهدفين.

ترتيب المجموعة السادسة



1- شباب بطا 9 نقاط

2- الشرطة 8 نقاط

3- الشمس 7 نقاط

4- مصر للتأمين 7 نقاط

5- ألماظة 7 نقاط

6- السكة الحديد 6 نقاط

7- الغابة 6 نقاط

8- بهتيم 6 نقاط

9- طوخ 4 نقاط

10- الأميرية 3 نقاط

11-البلاستيك 3 نقاط

12- العبور 3 نقاط

13- بنها 3 نقاط

14- المرج نقطة وحيدة

15- سراى القبة بدون نقاط