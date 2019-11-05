اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وجينك أونلاين بث مباشر LIVERPOOL عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول NO

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جمع جينك نقطة واحدة من مباراتيهما في دوري أبطال أوروبا ، والتي وضعتهم في قاع المجموعة الخامسة، حيث سحق بلجراد السويسري الفريق البلجيكي 6-2 في مباراته الأولى ، وبعدها أظهروا مستوى جيداً وحققو التعادل السلبيمع نابولي.

بعد خسارته أمام ستاندارد لييج في الدوري نهاية الأسبوع الماضي ، يأمل جينك في العودة بقوة.

لم يبدأ ليفربول في الدفاع عن كأس دوري أبطال أوروبا بأكثر الطرق السهلة، حيث تعرض للخسارة على يد نابولي المتصدر ، لكنه تمكن من الفوز على سالزبورغ في مباراته الثانية.

وبعد أن بدأوا بداية مثالية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز على أيدي مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي ، سيحرص رجال يورغن كلوب على العودة إلى طرق الفوز يوم الأربعاء.

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فيما سيكون أول لقاء على الإطلاق بين جنك وليفربول ، نلقي نظرة فاحصة في فريق هارد تاكل على الفريقين قبل مباراة المجموعة الخامسة هذه.

معرفة موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية