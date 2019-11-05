الامارات | الفجيرة جاهزة لاستضافة مونديال بناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة جاهزة لاستضافة مونديال بناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام (الفجيرة 2019) عن الانتهاء من الاستعدادات لاستضافة البطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، محمد عبيد بن ماجد، إن «فريق العمل في البطولة أنهى استعداداته بصورة كاملة لاستضافة نسخة استثنائية، بأفضل المعايير التنظيمية العالمية، بما يتيح بطولة متميزة منذ انطلاقتها».

وأوضح بن ماجد أن «اللجنة المنظمة حرصت على توفير كل سبل التنافس المتكافئة لجميع اللاعبين المشاركين في بطولة العالم من خلال توفيرها لكل المتطلبات، بما يتزامن والنجاحات التي حققتها الامارات في تنظيم البطولات الرياضية»، مشيراً إلى أن «بطولة العالم لبناء الأجسام تعد النسخة الاولى التي تقام خارج قارة أوروبا والاولى في منطقة الشرق الأوسط».

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وقدم رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة لسموه، وبما يمهد لنجاح غير مسبوق بتنظيم بطولة العالم، وإلى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للتوجيهات الكريمة بتحقيق أعلى درجات النجاح ودعم توجهات اللجنة المنظمة بتحقيق النجاح المرتقب، وللشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وتوجيهاته بإنجاح الاستعدادات الحالية.

من جهته، قال مدير البطولة خليل معروف إن «الفجيرة ستشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي غداً، وذلك في فندق رويال إم في الفجيرة، بينما سيقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام الخميس المقبل، بينما يقام الحفل الافتتاحي عند الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ويستمر نحو 60 دقيقة، حيث تستمر المنافسات لثلاثة أيام».

وجاءت استضافة الفجيرة للحدث العالمي الأكبر في رياضة بناء الأجسام على مستوى العالم، بعد فوز الإمارات بإجماع أعضاء الجمعية العمومية التي نظمت بمدينة بني يدرون في إسبانيا، بحضور ممثلي الاتحادات الدولية في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.