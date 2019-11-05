الامارات | أروابارينا يرفض العودة إلى الأرجنتين

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يرفض العودة إلى الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، يرفض العودة للتدريب في الأرجنتين في الوقت الحالي، بعدما تداولت وسائل الإعلام الأرجنتينية رغبة نادي ريسينغ في التعاقد مع المدرب السابق لبوكا جونيورز.
وأكد مصدر مقرب من أروابارينا أن المدرب الأرجنتيني سعيد بتجربته مع شباب الأهلي، ولا يفكر في التدريب مرة أخرى في الأرجنتين في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المدرب يرغب في الاستمرار في الإمارات، أو خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الأوروبية، في المستقبل.
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