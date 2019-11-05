الامارات | «العين للفروسية» يستضيف الأسبوع السادس لدوري قفز الحواجز

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف نادي العين للفروسية والرماية والغولف فعاليات الأسبوع السادس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتنافس الفرسان من مختلف الفئات في 16 شوطاً، على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وتوّج الفائزين مدير عام النادي، محمد الناصري، وتابع فعالياتها ممثل اتحاد الفروسية، حسام زميت، وترأس لجنة تحكيمها الإماراتي الدولي خليل إبراهيم.
وتقاسم الفارسان طلال الزاحم والجواد «كانونبول» من إسطبلات الصافنات، والفارس عبدالرحمن الحبسي والجواد «شارلي براون» من نادي أبوظبي للفروسية، جائزة أهم أشواط منافسات الأسبوع السادس، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وأكمل الفارسان طلال الزاحم وعبدالرحمن الحبسي الجولة الرئيسة دون خطأ، ونال جائزة المركز الثالث الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم والجواد «كازانوفا» من مركز الإمارات للفروسية، بعد تسجيله الزمن الأفضل في الجولة الرئيسة برصيد أربع نقاط جزاء.
تنافس الفرسان
من مختلف الفئات
في 16 شوطاً.
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