الامارات | منتخب اليد لن يتجمع قبل ديسمبر المقبل استعداداً للآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد لن يتجمع قبل ديسمبر المقبل استعداداً للآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس اتحاد اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، محمد شريف، عن صعوبات حالت دون تجمع المنتخب الأول في ما تبقى من الشهر الجاري، وتحديد مطلع ديسمبر المقبل موعداً لعودة تجمعات الأبيض، ضمن إعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل، والمؤهلة لكأس العالم (مصر 2021)، مؤكداً أن المشاركات الخارجية ومعسكرات الأندية والإصابات أدت لتأجيل التجمعات، واتخاذ قرار إلغاء المشاركة في بطولة الجزيرة الدولية، التي كان من المقرر مشاركة المنتخب فيها.

وقال شريف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدوامات الوظيفية والإصابات بجانب ارتباط اللاعبين مع أنديتهم حالت دون إقامة تجمعات المنتخب في الشهر الجاري، إذ يرتبط ستة من عناصر المنتخب مع ناديهم الشارقة، سواء في مراحل إعداده أو مشاركته الحالية في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال المقامة في كوريا الجنوبية حتى 17 من هذا الشهر».

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موضحاً: «فرضت مشاركة الشارقة الآسيوية، وإقامة بطولة الجزيرة ضمن بطولة الألعاب الجماعية في أبوظبي، توقف المسابقات المحلية، ما شجع الاتحاد ولجنة المنتخبات على اتخاذ قرار المشاركة في بطولة الجزيرة، كونها فرصة سانحة للمدرب الإسباني فرناندو أزانزا، إلا أن الإصابات التي يعانيها العديد من لاعبي المنتخب، بجانب توجه أندية لإقامة معسكرات خلال فترة التوقف، استعداداً لعودتها للدوري كانت وراء إلغاء المشاركة في دولية الجزيرة، وهي الظروف ذاتها التي حالت دون القدرة على عودة تجمع المنتخب».

واختتم: «ستعاود التجمعات في ديسمبر المقبل بمعدل أربعة أيام بالأسبوع، قبل التوجه نهاية ديسمبر إلى معسكرات خارجية في بولونيا وإسبانيا، والتي ستختتم في التاسع من يناير المقبل، قبل أسبوع من انطلاق البطولة الآسيوية بالكويت».