شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور: حراس مرمى الأبيض جاهزون لتصفيات آسيا للشباب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتخب الشباب لمواجهة نيبال غداً، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، التي تقام بالفترة من 6 إلى 10 الجاري في طهران، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران وقرغيزستان ونيبال.
ويواصل المنتخب أداء تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية، المخصصة لتدريبات المنتخبات في طهران بقيادة المدرب فيردو ميلين، وجهازه المساعد بمشاركة 23 لاعباً. من جانبه، أكد مدرب حراس مرمى المنتخب، علي عاشور، جاهزية الحراس للذود عن عرين الأبيض في مباريات التصفيات، مشيراً إلى أن الأبيض الشاب يمتلك عناصر شابة مميزة من حراس المرمى وبانتظارهم مستقبل مشرق، مؤكداً أن الجهاز الفني حرص على الارتقاء بمستوى الحراس الثلاثة خلال فترة الإعداد وتجهيزهم للتصفيات خلال المعسكرات والتجمعات والمباريات الودية.
وأثنى عاشور على الروح القتالية العالية والتنافسية بين حراس مرمى الأبيض الشاب خلال الوحدات التدريبية، والرغبة الصادقة والحقيقية التي يظهرها كل منهم لإيجاد مكان ثابت له ضمن التشكيلة الأساسية. بدوره، أكد حارس الجزيرة والمنتخب، راكان المنهالي، أنه وزملاءه في أتم الجاهزية، ورهن إشارة الجهاز الفني لحراسة مرمى المنتخب خلال التصفيات، وأن اللعب ضمن صفوف المنتخب فخر وهدف لأي لاعب، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة والجميع على قلب رجل واحد، وحريصون على تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات والمنافسة في البطاقة المؤهلة للنهائيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عاشور: حراس مرمى الأبيض جاهزون لتصفيات آسيا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.