الامارات | داود علي: اتحاد كلباء تجاوز مرحلة الخطر في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن داود علي: اتحاد كلباء تجاوز مرحلة الخطر في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، واتحاد كلباء حالياً، داود علي، أن فريقه تجاوز مرحلة الخطر التي تعرض لها في انطلاق الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وأدت إلى تعرضه لثلاث خسائر متتالية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا انتصارين على الفجيرة، بهدف نظيف، وبني ياس (2-1)، وهما منافسان مباشران، وكنا قريبين من نتيجة إيجابية أمام الجزيرة، لولا تعرض حارس المرمى جمال السراح للطرد الذي تم إلغاؤه لاحقاً لعدم قانونيته».

وعن سر عودة الفريق إلى نغمة الانتصارات قال داود علي: «إن المدرب دا سيلفا أعاد قراءة إمكانات اللاعبين، على الرغم من قصر فترة مكوثه مع الفريق، وعزم اللاعبين على استعادة مكانة الفريق بين باقي أندية دوري الخليج العربي التي بناها في الموسم الماضي والمتابعة اليومية والمستمرة لشركة كرة القدم ومعالجتها أسباب الخسارات مهدت إلى تغيير الوضع نحو الأفضل، فالفريق حقق نتائج مقرونة بالأداء وإمتاع الجمهور».

وأكمل «سبب النتائج السلبية الأولى كانت الضغط النفسي الذي سيطر على الفريق، وانعدام الانسجام بين الأجانب الجدد واللاعبين المواطنين، كما أن المدرب الجديد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا نجح في إعادة الثقة للاعبين، ورفع مستوى الانسجام بين الجميع، وهو ما أسفر عن تطور المردود». وتابع: «قاد التفاهم الفني بيني وبين كل من المجري جوجاك والأردني ياسين البخيت وحارس المرمى جمال السراح إلى نقلة نوعية بالمردود الفني لي شخصياً، خلال المباراة، وأتطلع إلى مزيد من التفاهم مع جميع اللاعبين لمزيد من النتائج الإيجابية لاتحاد كلباء».