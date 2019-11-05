الامارات | علي سالمين «نجم الأسبوع» في جوائز «سبورت فور أوول»

شكرا لقرائتكم خبر عن علي سالمين «نجم الأسبوع» في جوائز «سبورت فور أوول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل لاعب خط وسط فريق الوصل علي سالمين على جائزة نجم الأسبوع، في استفتاء شبكة سبورت فور أوول الإخبارية الرياضية، فيما نال حارس الجزيرة جائزة أفضل حارس مرمى، وذهبت جائزة أفضل حكم لأحمد خلفان.

ولفت سالمين الأنظار إليه، بعدما سجل أحد أجمل أهداف دوري الخليج العربي، مساهماً في فوز فريقه على حتا 3-1 في الأسبوع السادس، ليدفع هذا الانتصار بالإمبراطور إلى المركز السابع في جدول الترتيب بسبع نقاط، بعدما كان متذيلاً الفرق منذ جولتين فقط.

واستحوذ سالمين على 19 صوتاً من 20 صوتاً مخصصة للجنة خبراء استفتاء شبكة سبورت فور أوول الإخبارية الرياضية، بنسبة 38% من معدل 40% للإعلاميين والفنيين الرياضيين، كما حصل على 341 صوتاً من 2131 مشاركاً في الاستفتاء من متابعي منصة سبورت فور أوول بنسبة 9.6% من الـ60% المخصصة للجمهور، ليحصد لقب «نجم الأسبوع» بمعدل 47.6%.

وحل في المركز الثاني قائد دفاع شباب الأهلي، القادم من الظفرة، المدافع يوسف جابر، محققاً 22.6% حصل عليها جميعاً من الجمهور الذي منحه المركز الأول في التصويت لأفضل لاعب بـ802 صوت من إجمالي عدد المصوتين الـ2131.

وحصل على المراكز من الثالث إلى السابع بالترتيب كل من: عمر عبدالرحمن «الجزيرة» وريكاردو غوميز «الشارقة» وكارليتوس «الوحدة» ونيغريدو «النصر» وياسين البخيت «اتحاد كلباء».

وعلى مستوى حراس المرمى، نال حارس الجزيرة علي خصيف جائزة أفضل حارس بـ13 صوتاً من 20 بطاقة ترشيح للخبراء بنسبة 26%، كما منحه جمهور «سبورت فور أوول» 366 من 2131 صوتاً بنسبة 10.2% ليقتنص الجائزة بمعدل 36.2%.

وفي فئة التحكيم نالت صافرة الحكم أحمد خلفان، الذي أدار مباراة القمة بين العين والجزيرة، جائزة أفضل حكم للجولة الثانية على التوالي، وحصل على المركز الأول بأعلى نسبة تصويت من الجمهور بـ1111 من 2131 من أصوات المشاركين في الاستفتاء بمعدل 31.2%، وحصل على 6 من 19 بطاقة ترشيح للخبراء بنسبة 12.6%، ليحقق المركز الأول بنسبة إجمالية 43.8%، وحل ثانياً الحكم يحيى الملا الذي أدار مباراة الوصل وحتا بـ41%.

وجاء صقر الزعابي، حكم فيديو مباراة اتحاد كلباء وبني ياس، في المركز الثالث 15.2%.

وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الاستفتاء كلاً من

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الدكتور موسى عباس وياسر سالم ومسلم أحمد ورياض الذوادي وحصة الرياسي وعامر عبدالله وطارق علي ومحمد مطر غراب وأحمد أبوالشايب وعبدالرحمن محمد ومهدي بن عبيد وزكريا أحمد ومحمد لطيف وأحمد سلطان وعيسى الخاجة وجمال الحساني وعبدالرحمن الحداد وأمل إسماعيل وعلي الخوار وأحمد الحوري.

وأعلن منظمو الجائزة أن مركز هانوفر الطبي للأسنان في الشارقة، سيمنح ثماني قسائم «هوليوود سمايل» لنجوم الجولات ممن تنطبق عليهم الشروط،، تبلغ قيمة القسيمة الواحدة 15 ألف درهم، حيث يتم إهداء القسيمة للاعبين المتوجين بالجائزة لمرتين متتاليتين أو ثلاث مرات منفصلة.

كما يحصل «نجم الأسبوع» على صورة تعبيرية خاصة بريشة فنان الكاريكاتير السعودي هاني الحيد.

جوائز الجمهور

يحصل صاحب التصويت الفائز بالمركز الأول من الجمهور بعد إجراء قرعة إلكترونية، على مبلغ 500 درهم وكوبون تنظيف وتبييض أسنان من مركز هانوفر الطبي و«كابين من B180». أمّا صاحبا المركزين الثاني والثالث من الجمهور، يفوز كل منهما بكوبون تنظيف وتبييض أسنان من مركز هانوفر الطبي و«كابين من B180».

19

صوتاً حصل عليها علي

سالمين من 20 صوتاً

مخصصة للخبراء.