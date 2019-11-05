الامارات | «المحترفين» ترفع عدد المرشحين لفئة أفضل لاعب إلى 5

شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» ترفع عدد المرشحين لفئة أفضل لاعب إلى 5 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل عن شهر أكتوبر في دوري الخليج العربي عن فئات أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وقامت الرابطة برفع عدد المرشحين في فئة أفضل لاعب إلى خمسة مرشحين لأول مرة بناء على طلب الجماهير ولإتاحة الفرصة لزيادة المنافسة.

وقال بيان صحافي من الرابطة «شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر وجود ثنائي نادي العين بندر الأحبابي والتوغولي كودجو لابا، وثنائي نادي الشارقة ريكاردو غوميز من الرأس الأخضر والبرازيلي إيغور كورنادو، بالإضافة إلى المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو من نادي النصر».

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وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى لشهر أكتوبر كل من جمال عبدالله (اتحاد كلباء)، علي خصيف (الجزيرة) وأحمد شامبيه (النصر).

وعلى صعيد المدربين فشهدت القائمة وجود كل من: عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، إيفان ليكو (العين) وأروابارينا (شباب الأهلي).

وسجل التوغولي لابا في شهر أكتوبر ستة أهداف، أما زميله بندر الأحبابي فقد صنع خمسة أهداف، فيما أحرز كورنادو خمسة أهداف، بينما سجل غوميز ثلاثة أهداف، وأحرز نيغريدو أربعة أهداف.