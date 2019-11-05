شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب الجبلاية بتعديل «الاستبدال» قبل يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مخاطبة اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة من أجل تعديل نظام الاستبدال حتى يتم السماح للاندية بالاستفادة من مقاعد اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات تمنعهم من اللعب مع الفريق حتى نهاية الموسم، ووفقا للنظام المعمول به حاليا فلا يحق للزمالك سوى استبدال لاعب واحد فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد أن قام باستبدال عدد من لاعبيه في بداية الموسم، لكن مسؤولى القلعة البيضاء يقودون جبهة مع عدد من الأندية من أجل تعديل نظام الاستبدال المعمول به قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وفجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن نظام الاستبدال سيتم تعديله خلال الفترة المقبلة، وطالب منصور الجبلاية بمنح الأندية الحق في استبدال خمسة لاعبين في يناير المقبل، وشدد رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على أن مصلحة الدورى الممتاز تقتضى أن يتم تعديل نظام الاستبدال خصوصا أن هناك أندية أخرى ترغب في ذلك، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن كل ما يشغله مصلحة ناديه والكرة المصرية، لافتا إلى أن عدم استفادة الاندية من اللاعبين الذين أصيبوا لديهم سيصيب الدورى بضرر بالغ، ولفت منصور إلى أن فريقه واجه أزمة الإصابات في ثلاثة لاعبين من العناصر الاساسية للفريق وهم محمود عبدالرحيم «جنش» حارس المرمى ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن لاعبا الوسط المدافع سواء بالإصابة في وتر أكليس أو الرباط الصليبى ومن ثم فليس من المعقول ألا يستفيد النادى من أماكن أي منهم وفقا لرؤية الجهاز الفنى لمجرد أن اتحاد الكرة يرفض تعديل نظام الاستبدال. فيما جدد مسؤولو الزمالك رفضهم التعامل مع ناديى سموحة ووادى دجلة في أي صفقات يرغب النادى الابيض في ضمها خلال المرحلة المقبلة، وقال مرتضى منصور: لا أرغب في التعامل مع فرج عامر رئيس نادى سموحة وماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة بسبب مغالاتهما في طلباتهما المالية.

من جهة أخرى اشترط مجلس إدارة النادى الحصول على 12 مليون جنيه للموافقة على رحيل محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال رئيس النادى: لن نمانع في رحيل أي لاعب عن الفريق بشرط أن يجلب عرضا للنادى يتوافق مع المبالغ المالية التي تكبدها النادى للتعاقد معه.