شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن مهاجم إفريقي وظهير أيسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى، مجلس إدارة الإسماعيلى على إرجاء حسم ملف تسليم استاد الإسماعيلية إلى شركة استادات، مع عقد أكثر من جلسة الفترة المقبلة لاتفاق على حل الأزمة، وذلك خلال الجلسة التي جمعت صبحى وعثمان، مساء أمس الأول، وأكد خلالها رئيس الدراويش على قوة الموقف القانونى لناديه بامتلاكه جميع المستندات، التي تثبت ملكية الاستاد للإسماعيلى.

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من جهة أخرى استعجل الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول التعاقد مع مهاجم إفريقى وظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك خلال جلسته مع الجهاز المعاون وصبرى المنياوى مدير الكرة، وذلك من أجل علاج أزمة العقم التهديفى الذي يعانى منه الفريق خلال مباريات الدورى الممتاز والبطولة العربية التي واجهها منذ انطلاق الموسم. كانت مفاوضات الدراويش قد فشلت مع اللاعب السورى مؤيد العجان لاعب الوحدة السورى بسبب مغالاة اللاعب والنادى في الطلبات المالية، بعدما عرض مسؤولو الدراويش مبلغ 130 ألف دولار لإتمام التعاقد، لكن اللاعب والنادى طلبا الحضول على 160 ألف دولار، وهو الأمر الذي اعتبره مسؤولو الدراويش مبالغا فيه.

فيما عقد صبرى المنياوى مدير الكرة جلسة مع محمد صادق وأحمد أيمن ووجيه عبدالحكيم لاعبى الفريق الذين خرجوا من القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى المشارك في البطولة الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وطالبهم بتجاوز استبعادهم من القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى، وأكد «المنياوى» لـ«المصرى اليوم» أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى من حقه اختيار اللاعبين ولا يجوز لاحد التدخل في الامور الفنية التي يختص بها، لافتا إلى أن الإسماعيلى سيساند الجهاز الفنى خلال مشواره بالبطولة الإفريقية.

في شأن آخر يخوض اليوم الأربعاء الفريق الكروى الأول بالدراويش بقيادة ميودراج بيسيتش المدير الفنى مباراته الودية الثانية أمام إف سى مصر بعد المواجهة الاولى التي خسرها الفريق أمام الإنتاج الحربى بنتيجة 1-2، على أن يخوض الفريق مباراته الثالثة أمام المصرى يوم 12 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة مصر المقاصة يوم 16 من الشهر نفسه، ويجرب المدير الفنى خلال المباريات الودية عددا من اللاعبين الصاعدين وهم كماتشو ومصطفى فارس ووجيه عبدالحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن وأيمن رجب ومحمد الضرس وحازم مرسى ومحمود عبدالمنصف وأحمد كاستيللو وخليل نيمار ومحمود عبدالله وكمال السيد. يأتى هذا ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الجزيرة الإماراتى في لقاء العودة بدور الـ16 للبطولة العربية بعدما فاز الدراويش في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما بأبوظبى.