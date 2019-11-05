شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يزور الخطيب في منزله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، صوراً تجمعه برئيس النادي الأهلى محمود الخطيب بقميص الفريق في مقر إقامته. وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: «فى زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب، والحمد لله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا».



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