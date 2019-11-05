شكرا لقرائتكم العهد اللبناني يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق العهد اللبناني بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما تغلب على 25 أبريل الكوري الشمالي 1 - صفر يوم الاثنين في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويدين العهد بفضل كبير في الفوز للاعب خط وسطه الغاني يوسف يعقوبو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، وعانى 25 أبريل الكوري الشمالي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد حارس المرمى إن تاي-سونغ في الدقيقة 26، بسبب عرقلة المهاجم اللبناني أحمد زريق عندما كان في وضع انفراد.

وتوج العهد بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كما بات أول فريق لبناني يحرز اللقب القاري. وقدم الفريق اللبناني عروض مميزة في البطولة هذا العام، حيث خاض 11 مباراة دون أي خسارة، وحقق سبعة انتصارات وأربعة تعادلات.

ولم تتلق شباك الفريق اللبناني سوى ثلاثة أهداف في المباريات الــ11، وقد حافظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع التي خاضها خلال الأدوار الإقصائية قبل أن ينجح في الأمر نفسه في المباراة النهائية.