فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول، ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوهال شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، و"كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية" بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.
وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.
كما أكدت الصحيفة أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.
جدير بالذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر «محرز شعر بالصدمة بعد سماعه الخبر».. سهرة في ملهى ليلي تجمع «زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز» وملاكم شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.