شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يعلق على زيارة تركى لـ الخطيب: أهلا بكل صلح يأتى من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عدلى القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي، على زيارة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، قائلا: "أهلا بكل صلح يأتى من القلب".

وأوضح عدلى القيعى، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة الأهلى، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أحد مشجعى القلعة الحمراء حول الصلح مع المستشار تركى آل الشيخ، وجاء المشجع قائلا لو تركى آل الشيخ زار الخطيب فى منزله كأنه زار الـ80 مليون مشجع أهلاوي.

وأشار عدلى القيعى إلى أن قبلة تركى آل الشيخ للخطيب لها معان كثيرة جدا بجانب ابتسامة محمود الخطيب، وأنا أثمن حكمة المسئولين فى الأهلى فى التعامل مع الأزمة الماضية.

وكان الخطيب استقبل مساء اليوم بمنزله المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذى حضر للقاهرة فى زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية الخطيب بعد عمليات الحقن التى أجراها قبل أسبوعين.