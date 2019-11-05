شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى.

تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى

نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.

شاهد.. "المرح" شعار مران لاعبى الأهلى فى الإمارات

ظهرت علامات المرح على لاعبى الأهلى فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب شباب أهلى دبى، ضمن المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق فى الإمارات.

حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات

انتظم حسين السيد، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الإمارات.

فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى

اشترط مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وجود 12 كاميرا فى كل مباراة بالدورى المصرى، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى من عمر المسابقة .

شوقى غريب يسمح للإعلاميين بحضور المران الأخير قبل مواجهة مالى

قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، السماح للإعلاميين بحضور 15 دقيقة من مران الفراعنة يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة، وهو المران الأخير للفراعنة قبل مواجهة مالى يوم الجمعة فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

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الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا

حقق فريق الزمالك الفوز على جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، سجلها كل من محمد عنتر وأشرف بن شرقي وكريم بامبو.

الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.