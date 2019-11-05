اخبار الرياضه

اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى.

تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى

نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.

 

تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى

شاهد.. "المرح" شعار مران لاعبى الأهلى فى الإمارات

ظهرت علامات المرح على لاعبى الأهلى فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب شباب أهلى دبى، ضمن المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق فى الإمارات.

 

تدريب الاهلى (10)

حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات

انتظم حسين السيد، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الإمارات.

 

حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات

فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى

اشترط مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وجود 12 كاميرا فى كل مباراة بالدورى المصرى، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى من عمر المسابقة.

 

فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى

شوقى غريب يسمح للإعلاميين بحضور المران الأخير قبل مواجهة مالى

قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، السماح للإعلاميين بحضور 15 دقيقة من مران الفراعنة يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة، وهو المران الأخير للفراعنة قبل مواجهة مالى يوم الجمعة فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

 

شوقى غريب يسمح للإعلاميين بحضور المران الأخير قبل مواجهة مالى

 

Advertisements

الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا

حقق فريق الزمالك الفوز على جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، سجلها كل من محمد عنتر وأشرف بن شرقي وكريم بامبو.

 

الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا

الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

شيكابالا يظهر فى الزمالك بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر

تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الزمالك، فى مقر النادى اليوم الإثنين، بعد تغيبه عن معسكر الفريق الأبيض الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر منذ يوم الخميس الماضى، والذى انتهى فى الثانية من ظهر اليوم.

 

شيكابالا يظهر فى الزمالك بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر

كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر

ينضم محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى إلى معسكر المنتخب الوطنى، ببرج العرب يوم 10 نوفمبر الجارى استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

 

كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا