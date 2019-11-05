اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى.
تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى
نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.
شاهد.. "المرح" شعار مران لاعبى الأهلى فى الإمارات
ظهرت علامات المرح على لاعبى الأهلى فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب شباب أهلى دبى، ضمن المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق فى الإمارات.
حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات
فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى
شوقى غريب يسمح للإعلاميين بحضور المران الأخير قبل مواجهة مالى
الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا
الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى
أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
شيكابالا يظهر فى الزمالك بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر
كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر
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