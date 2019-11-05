شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع خلال الفترة من 11 حتى 18 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدورى الطويلة بسبب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية مع أندية الممتاز والدرجة الأولى.

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ويسعى المدير الفنى للحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف وقبل مواجهة حرس الحدود فى الجولة السادسة بالدورى.

وأدى فريق المقاصة تدريباته اليوم بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، وتم التركيز على تدريبات الأحمال ورفع اللياقة البدنية، وتم تخصيص جزء من المران للأمور الفنية وبعض الجمل التكتيكية المعينة، خاصة التمريرات السريعة تحت الضغط ونقل الكرة فى مربعات.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تحت قيادة الجهاز المعاون، بينما قام ميدو بالإشراف على هذه المجموعات وتوجيه التعليمات الخاصة.