7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 فى مقدمتها، فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى.

تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى

نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.

حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات

انتظم حسين السيد، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الإمارات.

فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى

اشترط مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وجود 12 كاميرا فى كل مباراة بالدورى المصرى، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى من عمر المسابقة .

الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا

حقق فريق الزمالك الفوز على جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، سجلها كل من محمد عنتر وأشرف بن شرقي وكريم بامبو.

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الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.