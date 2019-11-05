7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 فى مقدمتها، فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى.
تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى
نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.
حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات
فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى
الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا
الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى
أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
شيكابالا يظهر فى الزمالك بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر
كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر
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