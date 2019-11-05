اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 فى مقدمتها، فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى.

تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى

نشر تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية صورا تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بقميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.

 

تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى

حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات

انتظم حسين السيد، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الإمارات.

 

حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات

فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى

اشترط مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وجود 12 كاميرا فى كل مباراة بالدورى المصرى، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى من عمر المسابقة.

 

فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى

الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا

حقق فريق الزمالك الفوز على جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، سجلها كل من محمد عنتر وأشرف بن شرقي وكريم بامبو.

 

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الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا

الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

شيكابالا يظهر فى الزمالك بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر

تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الزمالك، فى مقر النادى اليوم الإثنين، بعد تغيبه عن معسكر الفريق الأبيض الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر منذ يوم الخميس الماضى، والذى انتهى فى الثانية من ظهر اليوم.

 

شيكابالا يظهر فى الزمالك بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر

كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر

ينضم محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى إلى معسكر المنتخب الوطنى، ببرج العرب يوم 10 نوفمبر الجارى استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

 

كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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