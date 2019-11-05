شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة تركى آل الشيخ إلى أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة الأهلى. وجاء مضمون رسالة تركى آل الشيخ: "أشكر إخوانى أعضاء مجلس إدارة الأهلى هم إخوانى وأصدقائى، وأوجه لهم كل رسائل المحبة والإخوة، وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". Advertisements واستقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بمنزله اليوم، المستشار تركي آل الشيخ، والذي حضر للقاهرة فى زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

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