شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يطير لـ باريس 9 نوفمبر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر. وتأتى زيارة الخطيب لباريس لعرض نتيجه أشعاته على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين. ويمكث الخطيب فى باريس لمدة أسبوع قبل أن يعود قبل موعد الجمعية العمومية العادية.

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