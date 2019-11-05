سوبر كورة.. 5 ملايين جنيه تفسد صفقة الزمالك مع "مولر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو نادى المنصورة الحصول على 5 ملايين جنيه للاستغناء عن الناشئ حاتم جميل الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب منتخب الشباب مواليد 2001 للنادى الأهلى أو الزمالك، بالإضافة لدجلة الذى طلب أيضا التعاقد مع اللاعب. المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط

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