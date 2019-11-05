شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لقاء محمود الخطيب وتركى آل الشيخ ساده الود والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بمنزله اليوم، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة فى زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

ونشر النادي بيانا عن الزيارة جاء نصها: "ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد، والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء".

وعبر محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره، وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم، وانتهى بالترتيب للقاءٍ عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.