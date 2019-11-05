شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: احتوينا أزمة جنش لأنه من أبناء النادى المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن أزمة الإدارة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق انتهت.

وقال أمير في تصريحات إذاعية: "كان لا بد أن نراعي نفسية الحارس لأنه من أبناء النادى المخلصين، خاصة بعد هذه الإصابة الكبيرة، وأن جنش يشعر أنها سوف تؤثر على تواجده فى الفريق، وهذا الأمر كان يمثل ضغطا نفسيا عليه".

وأكد: تحدثنا مع جنش وتم احتواء أزمته والأمور الآن على ما يرام، وأتم كلماته بالحديث عن بعض الأمور الإدارية داخل الفريق قائلا: نتعامل مع بعض اللاعبين باستثناءات معينة، كاشفا أن البعض يمر بظروف صعبة، نصرف لهم مقدم التعاقد بعلم باقى زملائهم بالفريق.