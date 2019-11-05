شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثامن جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فيما تشهد الجولة التاسعة المحدد لها يوم الجمعة المقبل لقاءات بين كل من سبورتنج مع المقاولون، والزهور مع الأهلى، وهليوبوليس مع الطيران، وأصحاب الجياد مع الشمس، والصيد مع سموحة، والزمالك مع الجزيرة.
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