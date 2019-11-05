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فوز الأهلى والزمالك فى ثامن جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وشهدت هذه الجولة فوو كل من سبورتنج على الجزيرة 3/0، والزمالك على سموحة 3/1، والصيد على الشمس 3/0، والطيران على أصحاب الجياد 3/1، والأهلى على هليوبوليس 3/0.

 

فيما تشهد الجولة التاسعة المحدد لها يوم الجمعة المقبل لقاءات بين كل من سبورتنج مع المقاولون، والزهور مع الأهلى، وهليوبوليس مع الطيران، وأصحاب الجياد مع الشمس، والصيد مع سموحة، والزمالك مع الجزيرة.

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