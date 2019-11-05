نشرة سوبر كورة.. تفاصيل زيارة آل الشيخ للخطيب.. وصلاح فى التدريب الأخير للريدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. لمزيد من الأخبار اضغط هنا..

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