حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى. تركى آل الشيخ يزور محمود الخطيب فى منزله مرتديا تيشرت الأهلى شاهد.. "المرح" شعار مران لاعبى الأهلى فى الإمارات حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى شوقى غريب يسمح للإعلاميين بحضور المران الأخير قبل مواجهة مالى Advertisements الزمالك يفوز على جولدى بثلاثية وديا الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى شيكابالا يظهر فى الزمالك بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر كهربا ينضم لمعسكر المنتخب 10 نوفمبر استعدادًا لـكينيا وجزر القمر

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