شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: تكليفي برئاسة «الجبلاية» مهمة وطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، إن تكليفه برئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت اعتبره وكأنه «زي الجيش» على حد وصفه، مضيفًا: «دي مهمة وطنية ودي حاجة بتهم مصر كلها وقطاع كبير، فهي قضية مهمة جدًا جدًا، ولما التكليف جالي حسيت إني بخبرتي الإدارية ممكن أفيد في هذا الملف ومقدرش أقول لأ».

وأوضح «الجنايني» في حواره لبرنامج «القاهرة الآن» على فضائية «الحدث» اليوم الاثنين، أن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بدأت قبل ترؤسه لمنصب الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مؤقت، متقدمًا بالشكر لمن سبقه في تولي هذا المنصب، قائلًا: «ما سبقوني لهم كل الشكر والتقدير عملوا شغل كبير جدًا واحنا بنكمل على شغلهم».

وقال إن المنتخب الأوليمبي جاهز لكأس الأمم الأفريقية، معقبا: «نأمل في حضور جماهيري كبير في كأس الأمم تحت 23 سنة».

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وأضاف أنه لا مجال لتأجيل مباريات الدوري، مشيرا إلى أن أغلى تذكرة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بقيمة 300 جنيه.

وأوضح أنه لا توجد أي خلافات داخل لجنة إدارة اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن المنتخب الأليمبي جاهز بشكل جيد لكأس الأمم.

حرص الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله، عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد مع الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة في مران المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ووجه فضل كلمة للاعبين يحثهم فيها على الفوز وإسعاد الجماهير المصرية «أعلم أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي من اكبر المنتخبات ولكن لدينا فريقا أفضل وعدم الالتفات للأسماء لأنه بالعزيمة والارادة سنحقق كل شيء ويجب أن يصبح الفوز بالبطولة هدف كل اللاعبين.