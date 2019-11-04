شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد تفاصيل جلسة الصلح بين الخطيب وتركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في جو عائلي يسوده الألفة والمودة وضمن مبادرة «لمّ الشمل» التي ترعاها «المصري اليوم» للصلح بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استقبل الخطيب وأسرته، المستشار تركي آل الشيخ، في منزله مساء الاثنين، لتهدئة الأجواء بينهما.

تركي آل الشيخ أكد خلال الزيارة أن بابه مفتوح لأي دعم للنادي الأهلي وجماهيره، باعتباره عاشقًا ومشجعًا للقلعة الحمراء، كما أكد دعمه لمجلس الإدارة الحالي برئاسة الخطيب، وأن ما حدث من خلافات خلال الفترة الماضية مجرد «زوبعة في فنجان».

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المستشار تركي آل الشيخ يزور الكابتن محمود الخطيب في منزله

المستشار تركي آل الشيخ يزور الكابتن محمود الخطيب في منزله

وتناول تركي آل الشيخ العشاء مع محمود الخطيب وأسرته في منزل رئيس الأهلي بمنطقة الشيخ زايد، فيما أثنى الخطيب على الجهود المبذولة من هيئة الترفيه لإنجاح مهرجان الرياض 2019.

وحضر تركي آل الشيخ للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها الأخير قبل أسبوعين.

وعبر الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته، سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره، وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم، وانتهى بالترتيب للقاءٍ عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.