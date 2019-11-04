شكرا لقرائتكم خبر عن نادال ينسحب من بطولة باريس للأساتذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصيب الإسبانى رافائيل نادال، أثناء استعداده لخوض نصف نهائى بطولة باريس بيرسى لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، أمام الكندى دينيس شابوفالوف.

وتبخرت آمال النجم الإسبانى والمصنف الثانى عالميًا فى إمكانية المشاركة باللقاء والتأهل لنهائى البطولة أمام الصربى نوفاك ديوكوفيتش.

وبذلك سيجمع نهائى الدورة الباريسية بين المصنف الأول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش، الفائز على البلغارى جريجور ديميتروف فى نصف النهائى الأول، والكندى دينيس شابوفالوف الذى استفاد من إعلان الإسبانى انسحابه من مواجهته فى مباراة نصف النهائى الثانية، قبل دقائق من موعدها.

من جهة أخرى، انتقدت نجمة التنس السويسرية بليندا بينشيتش أرضية ملعب المباراة النهائية للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

ووصفت بينشيتش أرضية الملعب بأنها «بشعة»، وذلك بعدما أصبحت رابع لاعبة فى غضون خمسة أيام تنسحب من البطولة المقامة فى شينزن.

وعانت اللاعبة السويسرية من الشد العضلى عدة مرات خلال مباراتها أمام يلينا سفيتولينا حاملة اللقب فى المربع الذهبى، لتضطر للانسحاب وهى متأخرة بنتيجة 7 /5 و3/ 6 و1/ 4، اليوم السبت.

وظهرت بينشيتش، 22 عامًا، بشكل رائع فى المجموعة الأولى، ولكنها بدأت تعانى من الشد العضلى فى المراحل الأخيرة من تلك المجموعة، قبل أن تزداد الأوضاع صعوبة فى المجموعة الثانية، وغادرت اللاعبة السويسرية المباراة بدموع منهمرة بعدما قضت حوالى ساعتين داخل الملعب.

وقالت بينشيتش: «لم أرغب حقا فى الانسحاب، أردت إنهاء المباراة، لكن ذلك لم يكن ممكنا، أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم قدرة جسدى على الاستمرار».

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وأضافت: «أرى أيضا أن الملاعب ليست نموذجية، هذا يظهر من خلال انسحاب 4 لاعبات هذا الأسبوع».

وتابعت: «أعتقد أن هذه الملاعب بشعة فيما يتعلق بتحرك اللاعبات وأيضا للعضلات، لأنها أشبه بالرمال».

وبعد تقدمها 6 / 5 فى المجموعة الأولى، حصلت بينشيتش على وقت مستقطع للعلاج.

وعادت بينشيتش إلى الملعب بأداء قوى وواصلت تقدمها على سفيتولينا، لتنهى المجموعة لصالحها 7 / 5 فى 53 دقيقة بعد شوط ماراثونى أمام سفيتولينا.

ولكن يبدو أن بينشيتش لم تتخلص تمامًا من الآلام، حيث سقطت فى المجموعة الثانية 3 / 6 أمام الأداء القوى من سفيتولينا.

وبالفعل، أجبرت الإصابة بينشيتش على الانسحاب عندما كانت سفيتولينا متقدمة 4 / 1 فى المجموعة الثالثة الفاصلة من المباراة.

وانسحبت اليابانية نعومى أوساكا قبل مباراتها فى الدور الثانى بسبب الإصابة فى الكتف اليمنى.

كما انسحبت الكندية بيانكا أندريسكو بسبب الإصابة فى الركبة خلال مباراتها أمام كارولينا بليسكوفا.

وباتت الهولندية كيكى بيرتينز ثالث لاعبة تنسحب من البطولة بسبب آلام فى المعدة.