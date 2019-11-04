شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يفشل فى التعاقد مع «سولارى» بسبب الراتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة نادى اتحاد جدة السعودى دخلت فى مفاوضات مع الأرجنتينى سانتياجو سولارى، مدرب ريـال مدريد السابق، لتولى تدريب العميد خلال الفترة المقبلة.

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وقالت الصحيفة، إن نادى الاتحاد السعودى دخل فى مفاوضات مع سانتياجو سولارى، مدرب ريـال مدريد السابق، لتدريب «الإتى» ولكن بسبب راتبه المرتفع تم صرف النظر عن التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أنه بعد فشل المفاوضات مع سانتياجو سولارى اتجه أنمار الحائلى، رئيس اتحاد جدة، إلى البرتغالى بيدرو إيمانويل، مدرب ألميريا، والذى يملك خبرة فى الدورى السعودى، بعدما قدم نتائج إيجابية مع نادى التعاون فى الموسم الماضى.

وكانت إدارة نادى الاتحاد قررت إقالة التشيلى، خوسيه سييرا، بعدما تعرض الفريق لخسائر متتالية فى بطولة الدورى السعودى، بجانب الخروج من دور الـ8 ببطولة دورى أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال.