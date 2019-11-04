شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: الدورى الإنجليزى يسجل سابقة خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، أن الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم يسجل سابقة خطيرة فى التعامل مع حكم الفيديو المساعد، بعدما تدخلت هذه التقنية لمنح واتفورد ركلة جزاء خلال مباراة انتهت بفوز الفريق اللندنى 2-1، السبت الماضى.
وتقدم فريق لامبارد إلى المركز الثالث فى الدورى بعد هذا الانتصار، لكنه تعرض للحظات صعبة فى الدقائق الأخيرة بعدما قلص جيرارد دولوفيو الفارق من ركلة جزاء فى الدقيقة 80.
وسقط دولوفيو أرضًا بعد احتكاك بسيط مع جورجينيو، لاعب تشيلسى، وأشار الحكم فى البداية إلى ركلة حرة قبل أن يتلقى نصيحة من حكم الفيديو بتغيير قراره.
وقال لامبارد للصحفيين، عقب اللقاء: «لسنا فى موقف جيد من الأمر».
وتابع: «أعرف أن استخدامها (التقنية) يكون مثيرًا للجدل. وأن هذا ربما يعنى أن كل مشجع يطالب بالتدخل، وربما يضغط ذلك على الحكام».
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