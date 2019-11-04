شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون بعد تسجيله فى شباك أستون فيلا: والدى سيتفاجأ كثيرًا بهذه النوعية من الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أن سجل هدف التعادل لمصلحة ليفربول فى مباراة الفريق ضد أستون فيلا، السبت الماضى، من رأسية قوية، قال أندى روبرتسون إن والده سيتفاجأ كثيرًا بهذا الهدف، كونه أول هدف يسجله الظهير الأيسر برأسه فى مسيرته الاحترافية.

Advertisements

كان روبرتسون نجح فى تعديل النتيجة من رأسية، حوّل بها عرضية ساديو مانى فى الدقيقة 87، قبل أن يتمكن مانى نفسه من تسجيل هدف الفوز للريدز فى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ومن جانبه، أوضح روبرتسون- الذى سجل هدفه الثانى هذا الموسم- أنه لا يتذكر تسجيله أى هدف رأسى من قبل.

بعد المباراة، قال صاحب القميص رقم 26: «أعتقد أن هذا أول هدف رأسى لى فى مسيرتى. أبى وأمى يقضيان عطلتهما الآن، وأتوقع أن يتفاجأ أبى كثيرًا بهذا الهدف، فأنا لا أتذكر تسجيلى أى هدف رأسى من قبل، حتى عندما كنت ألعب فى فرق الناشئين. فكرت أن أتقدم إلى الأمام باتجاه القائم الأيسر، فالكثير من الكرات طوال المباراة كانت تلعب فى هذا المكان، لذلك رأيت فى ذلك فرصة للتواجد بالقرب من المرمى وانتظار إحدى الكرات العرضية، ولحسن حظى استطعت وضع الكرة فى الشباك». تجدر الإشارة إلى أن مباراة أستون فيلا كانت الرابعة على التوالى فى الدورى الإنجليزى التى يتمكن فيها ليفربول من قلب تأخره إلى فوز أو تسجيل هدف فى الدقائق الأخيرة، بعد الهدف الذى سجله ميلنر فى شباك ليستر سيتى، وهدف التعادل الذى أحرزه لالانا ضد مانشستر يونايتد، والهدفين اللذين سجلهما جوردن هندرسون ومحمد صلاح فى مرمى توتنهام.