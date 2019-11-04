شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يستهدف ضم الكاميرونى أونانا لخلافة لوريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية اهتمام نادى توتنهام الإنجليزى بالتعاقد مع الكاميرونى أندرى أونانا، حارس مرمى أياكس الهولندى، لتدعيم مركز حراسة المرمى للفريق اللندنى، بعد إصابة هوجو لوريس. وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إن الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لتوتنهام، أعطى الضوء الأخضر لضم اللاعب، وبدأت الاتصالات بين جميع الأطراف من أجل حسم الصفقة. ويعتبر أونانا، حارس مرمى برشلونة السابق، من الأعمدة الرئيسية لأياكس، حيث قاد صاحب الـ23 عاما فريقه للوصول إلى نصف نهائى تشامبيونز ليج، وقد يرحل حال وصول عرض جيد لضمه. يأتى هذا فى الوقت الذى يعتمد فيه توتنهام على الحارس الأرجنتينى البديل، باولو جازانيجا، البالغ من العمر 27 عاما، والذى تألق بشكل لافت فى المباراة الأخيرة أمام ليفربول رغم الخسارة (2-1). يُذكر أن الحارس الدولى الفرنسى هوجو لوريس تعرض لإصابة بكسر فى ذراعه اليسرى بالجولة الثامنة للدورى الإنجليزى أمام برايتون، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجارى 2019.

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