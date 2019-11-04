شكرا لقرائتكم خبر عن بيل ورودريجيز يزيدان متاعب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب جاريث بيل وخاميس رودريجيز، لاعبا ريال مدريد، فى زيادة متاعب الفريق الملكى، خلال الأسبوع الجارى. وكان ريال مدريد سقط فى فخ التعادل السلبى على ملعبه ضد ريال بيتيس، السبت الماضى، فى الجولة الـ12 من الليجا، وخسر نقطتين مهمتين فى سباق الصدارة.

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ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن جميع اللاعبين انتظموا مجددًا فى التدريبات، بعد ساعات من النتيجة المخيبة أمام ريـال بيتيس، إلا أن بيل ورودريجيز واصلا الغياب عن التواجد فى المران الجماعى، ولذلك من الصعب للغاية أن يشاركا مع الفريق أمام جالطة سراى، غدًا الأربعاء، فى دورى أبطال أوروبا.

واكتفى اللاعب الكولومبى بأداء بعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيم.

وأوضحت «ماركا» أن المدرب زين الدين زيدان قد يلجأ للدفع بنفس المجموعة التى شاركت أمام جالطة سراى ذهابًا فى مباراة غدٍ الأربعاء.