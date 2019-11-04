تهديد نادي كارديف سيتي من قبل الفيفا بسبب سالا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

أنذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين، نادي كارديف سيتي الإنجليزي بحرمانه من إبرام صفقات ضم لاعبين جدد خلال ثلاثة مواسم انتقالات إذا لم يدفع ستة ملايين يورو لنظيره نانت الفرنسي، هو المبلغ الذي يمثل الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا لصفوفه.



وكانت لجنة شؤون اللاعبين أقرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن على كارديف سيتي دفع المبلغ المذكور لنانت، وهو ما يمثل القيمة التي اتفق عليها الطرفان كمقدم مالي يتعين على النادي الإنجليزي دفعه للحصول على خدمات سالا.

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ولكن كارديف سيتي أعلن أنه سيستأنف ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، فيما منح "فيفا" مهلة للنادي الإنجليزي تمتد إلى 45 يوماً لكي يقوم بدفع الستة ملايين يورو.

وسيوقع "فيفا" عقوبة الحرمان من إبرام صفقات جديدة على كارديف سيتي في حال انتهت المهلة المقررة دون أن يدفع النادي الإنجليزي المقدم المالي لصفقة سالا.

ونجح كارديف سيتي في يناير (كانون الثاني) الماضي في اتمام صفقة ضم سالا مقابل 17 مليو يورو، ولكن خلال سفر اللاعب من مدينة نانت الفرنسية إلى إنجلترا تحطمت الطائرة التي كان يستقلها في القناة الإنجليزية (بحر المانش).