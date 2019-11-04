فالفيردي: عندما تخسر تشعر بضغط أكبر ويجبرك هذا على الانتفاض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أرنستو فالفيردي، اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه المرتقبة غداً الثلاثاء أمام سلافيا براغ التشيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، أن الهزائم تولد غضباً كبيراً وتجبر أي فريق على اتخاذ رد فعل قوي من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى.



وجاءت تصريحات فالفيردي عقب سقوط برشلونة المدوي أمام ليفانتي 1-3 السبت الماضي في بطولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الإثنين قبل مباراة الغد: "الفرق تحصد النقاط التي تستحق أن تحصدها وفي النهاية يكون لديها الرصيد الذي يجب أن يكون لديها سواء كان ذلك عن جدارة أو غير ذلك، عندما تخسر تشعر بضغط أكبر ويجبرك هذا على الانتفاض".

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وأشار فالفيردي إلى أنه دائماً ما يبحث عن الأسباب الكروية وراء الهزائم وليس الأسباب النفسية، كما أوضح أن فريقه دائماً ما يسعى إلى تصحيح وضعه بعد أن يتلقى هدفاً في شباكه.

وأردف قائلاً: "هذا الفريق نجح في العودة في العديد من النتائج التي لم تكن في صالحه، أعتقد أننا تمكنا من العودة في الكثير من المباريات، في بعض المرات تستطيع العودة وفي مرات أخرى لا تتمكن من ذلك، علينا أن نعترف بهذا وعلينا أن نفكر فيما أخفقنا فيه، ولكن من المؤكد أننا سنستمر في محاولة الفوز بكل شيء".

ورغم الإيجابيات التي أكد عليها فالفيردي، فإن النظر في نتائج برشلونة هذا الموسم يقودنا إلى نتيجة واحدة وهي أن النادي الكتالوني منذ بداية الموسم الجاري تعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات خارج ملعبه.

وكاد برشلونة أن يزيد من هذه الحصيلة السلبية في مباراته الأخيرة أمام سلافيا براغ خارج الديار بعد أن فاز باللقاء 2-1 بصعوبة كبيرة.

وتحدث فالفيردي عن مباراة العودة أمام الفريق التشيكي قائلاً: "نتوقع أن تكون مباراة شبيهة بمباراة الذهاب وبالمباراة التي لعبوها أمام إنتر ميلان، إنهم يحافظون على هويتهم بصرف النظر عن الفريق الذي يلعبون أمامه، وفي الدوري المحلي يتربعون على القمة، نتوقع أن يكون هناك نزال بدني كبير، سيحاولون الوصول كثيراً إلى مرمى المنافس".