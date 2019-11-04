ليفربول يرفض السكن في فندق بالدوحة بسبب سوء معاملة العمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

قام نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح برفض السكن في أحد فنادق الدوحة بعدما اكتشف سلسلة من انتهاكات حقوق العمال التابعين للفندق الواقع في جزيرة اللؤلؤة الصناعية بقطر.



وسيتوجه ليفربول إلى قطر منتصف ديسمبر المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية، كبطل لأوروبا عقب فوزه مطلع شهر يونيو الماضي على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل رفض ليفربول السكن في الفندق التابع لعلامة تجارية معروفة، وقالت: عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة على بعثة فريق ليفربول السكن في الفندق الفخم ذي الخمس نجوم، لكنه رفض العرض بعدما اكتشف سوء معاملته للعمال الذين يعملون داخل أسواره.