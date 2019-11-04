شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثعبان" يتسبب في توقف مباراة ‏عكاظ والفيحاء بكأس السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 توقفت مباراة ‎عكاظ ونظيره نادي الفيحاء لمدة 5 دقائق بسبب وجود "ثعبان" في استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الدولي ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

واستكمل حكم المباراة المواجهة بين الفريقين بعد 5 دقائق بسبب الثعبان وانتهت المباراة بفوز نادي الفيحاء علي حساب نظيره عكاظ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي والصعود لدور ال32 سجل أهداف المباراة كل من أرسينيو مارتينز فى الدقيقة 33 و عون مطلق السلولي في الدقيقة 50 و عبدالله المطيري في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

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