شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت للتحقيق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكدت الهيئة العامة للرياضة، أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني، للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين)، أن رئيس مجلس الإدارة وجَّه باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك.
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