شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة يعفي مدربه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أعفت إدارة نادي العدالة المدرب التونسي إسكندر القصري من قيادة الفريق فنياً، وذلك بعد تردي وسوء نتائج الفريق في الجولات السابقة.

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وقدمت إدارة النادي برئاسة عبدالعزيز المضحي شكرها وتقديرها للمدرب طوال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وبدأت إدارة العدالة فتح ملف التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق فنياً في الفترة المقبلة، وترجح مصادر "الخليج 365" أن يكون البديل إما من جنسية تونسية أو برتغالية.

يذكر أن العدالة الذي يحتل المركز 14 خاض تسع مباريات استطاع الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهما وخسر في خمس، وحصد 8 نقاط.